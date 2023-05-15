Nevşin Mengü'den mağlubiyet itirafı: Muhalefet seçimi çok kötü yönetti

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 7'li koalisyona umut bağlayan isimler hayal kırıklığı yaşadı. Seçim günü fondaş bir TV kanalında gazeteci Selçuk Tepeli ile tartışmasıyla gündem olan Nevşin Mengü, kendi sosyal medya hesabından seçimler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU AJANSI VERİ SAKLAMADI"



Mengü sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kanalda durumu anlatmaya çalıştım ama kızdılar bana. Muhalefet veri sayımı konusunda kendisini anlatamadı. Anadolu Ajansı, AK Parti tarafından bilgi alıyor durumu olmasın diye her sandık başına bir veya iki kişi görevlendirdi. Aynı sandık başlarına CHP'liler de görevlendirildi. ANKA, CHP'den alıyor sonuçları ama herkesin elinde aynı tutanaklar var. YSK'ya verilerin geç düşmesi normal. Şunu da söylemem lazım Anadolu Ajansı eline veri geçtikçe iletti. Veri saklamadı."