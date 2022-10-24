Nevzat Türkyılmaz, yeni albüm çalışmalarına devam ediyor

Youtube Music, Spotify, Deezer başta olmak üzere birçok farklı müzik dinleme platformlarında albümlerini yayınlayan Türkyılmaz, yeni albümünün çalışmalarına da başladığını belirtti.

Tekno müzik alanında çalışmalarda bulunmanın kendisi için oldukça özel olduğunu belirten Türkyılmaz, hayranlarına yeni şarkılar sunmak istediğini sözlerine ekledi.

BUGÜNE KADAR PEK ÇOK FARKLI ALBÜME İMZA ATTI



Bugüne kadar 5 farklı albüm çıkaran ve ön planda bulunan müzik dinleme platformlarında albümleri yayınlanan Nevzat Türkyılmaz, çıkarmış olduğu albümlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sırasıyla My Turn, Piano House, Empathy, Mechanic ve Telepathy albümlerini çıkaran ünlü şarkıcı; her bir albümüyle müzik dinleme platformlarında özel bir yer edinmeyi başardı.

Eğlence mekanları, bar ve kafelerde de sıklıkla şarkıları çalınan Türkyılmaz; hayranlarına çok özel şarkılar sunmak istediğini belirtti.

Yeni Albümü de Çok Yakında Hayranlarıyla Buluşacak

Yeni albümü için de çalışmalarda bulunan ve çalışmalarını titizlikle sürdüren Nevzat Türkyılmaz, müzik sektöründe aktif bir şekilde yer almasının kendisi için önemli olduğunu zaman zaman ifade ediyor.

Kısa bir zaman dilimi içinde kendine has dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, yeni albümündeki şarkılar için dijital enstrümanlar kullanarak benzersiz bir albümü hayranlarına sunmaya hazırlanıyor.