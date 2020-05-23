23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:49

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'nin desteği ile darbeci Hafter milislerine karşı yürüttüğü operasyonlar ile büyük kazanımlar elde etti. Geçtiğimiz günlerde kritik Vatiyye Üssü'nün ele geçirilmesinin ardından sivillere yönelik saldırılarını sürdüren darbeci Hafter milislerine yönelik operasyonlar hızla devam ediyor. Lİbya'da darbeci Hafter için servet harcayan gaz ve petrol çetelerinin planları ise alt üst oluyor. Amerikan New York Times gazetesi, Türk SİHA'ları ile darbeci Hafter'e ağır darbe vuran Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Darbeci Hafter ve destekçilerinin planlarını bozguna uğradığını belirtti. Türkiye'nin Libya'daki belirleyici rolüne vurgu yapan gazete Türk SİHA'larının önemine dikkat çekti.

NEW YORK TİMES: TÜRKİYE, LİBYA'DA BELİRLEYİCİ OLARAK ORTAYA ÇIKTI



Libya'da Türkiye'nin desteğiyle Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümet'nin ,darbeci Hafter'e karşı başarılı sonuçlar alması ABD basınında gündem oldu. New York Times gazetesi, "Türkiye, Libya'da belirleyici olarak ortaya çıktı" başlığıyla Ankara'nın rolünü yazdı.



RUSYA VE BAE ZOR BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA

Haberde, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin , darbeci Hafter'e karşı art arda hızlı zaferler elde ettiği ve bu durumun darbeci Hafter'in müttefikleri Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) zor bir seçimle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ BELİRLEYİCİLİĞİ

Bu hafta Libya Ordusu'nun zaferlerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in tutkularına ağır bir darbe indirdiği, Türkiye'nin bölgede üstünlük için mücadele eden yabancı güçler arasında potansiyel olarak belirleyici bir güç olarak öne çıktığı vurgulandı.

Türk ateş gücünün desteklediği Libya ordusunun, Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçirdiği ve Rus hava savunma bataryalarını yok etmek için insansız hava araçlarını kullandığı hatırlatıldı.



SİHA'LARIN ROLÜNE VURGU

Elde edilen başarılı sonuçların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında asker ve SİHA gönderene kadar darbeci Hafter tarafından kuşatılmış olan Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümeti için çarpıcı bir geri dönüş olduğu vurgulandı.

ANKARA'NIN GÜÇLÜ MÜDAHALESİ

ABD merkezli gazete, Ankara'nın başarısını "Osmanlı İmparatorluğu'nun sonundan bu yana petrol zengini Kuzey Afrika ülkesinde en güçlü müdahaleydi." şeklinde değerlendirdi.