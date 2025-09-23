İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4075
  • EURO
    49,0231
  • ALTIN
    5009.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • New York'ta çevre zirvesi: Bakan Kurum'dan COP31 adaylığı vurgusu
Güncel

New York'ta çevre zirvesi: Bakan Kurum'dan COP31 adaylığı vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile Sıfır Atık, su yönetimi ve COP31 adaylığı konularını görüştü.

AA23 Eylül 2025 Salı 23:19 - Güncelleme:
New York'ta çevre zirvesi: Bakan Kurum'dan COP31 adaylığı vurgusu
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, BAE'li mevkidaşı Shamsi ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sıfır Atık, Türkiye'nin COP31 adaylığı, su kaynaklarının yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Sayın Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli mevkidaşıma, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ve İklim Kanunu başta olmak üzere çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz çalışmaları anlattım. İklim kriziyle mücadelede, uluslararası işbirliğine verdiğimiz önemi vurgulayarak ülkemizin COP31 adaylığına destek beklediğimizi ilettim. Alternatif su kaynakları yönetimi başlığında yeni teknolojiler geliştirme konusunda işbirliği içinde olma iradesi ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin yeni ortak çalışmalarımız adına daha da güçlenmesini diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.