Güncel

New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'nin New York şehrinde Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ve Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

IHA26 Eylül 2025 Cuma 20:26 - Güncelleme:
New York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere geldiği New York şehrinde Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinde küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

FAS DIŞİŞLERİ BAKANI BOURİTA İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile bir araya geldi.

FİDAN, İİT TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı ile görüşmeden önce BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

