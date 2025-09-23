İSTANBUL 27°C / 16°C
Güncel

New York'ta diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

23 Eylül 2025 Salı 20:14
New York'ta diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Guterres ile görüştü.

BM Genel Merkezindeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul'una ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EL-MENFİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde ayrıca Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

