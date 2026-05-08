Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının en kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın izine Akşam Gazetesi ulaştı.

Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. Altaş'ın izine Akşam Gazetesi ulaştı. New York'ta iz süren ekibimiz Altaş'ın sokaklarda kaldığını öğrendi.



ABD'ye kaçan Altaş'ın New York'ta lüks araçlarla başlayan serüveninin evsiz şekilde sürdüğü ortaya çıkarken, şahsın bedava yemek ve kalacak yer için sokak sokak gezdiği görüldü.

MEKSİKA ÜZERİNDEN ABD'YE GİTTİ

Umut Altaş'ın Meksika üzerinden kaçak giriş yaptığı ABD'de iltica başvurusu yaparak çalışma izni aldığı ve restoran komiliği ile valelik gibi işlerde çalıştığı ortaya çıktı. Altaş son olarak 15 Şubat'ta daha önce çalıştığı bir pizzacıda görülmüştü.

İŞ YERİ SAHİBİ İLE MESAJLARINA ULAŞILDI

Altaş'ın maddi sorunlarının büyüdüğü net biçimde görülürken, üstelik komi olarak çalıştığı restoranda aldığı maaş yetmediği için garson olmak ve zam almak istediği de mesajda yer aldı.

Umut Altaş'tan ayrıldığı işyeri sahibine 15 Kasım 2023'te, "Abi valla çok az kazancım yetmiyor biliyorum senin de durumun yok, en azından paylaştırsan yarı yarıya yapsam hem garson hem komi? Benden az çalışan adamlar benden fazla alıyor kendimi kötü hissediyorum" dediği görüldü.

İşyeri sahibinin ise "Yarın konuşuruz" cevabını verdiği belirlendi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan tek firari şüpheli olan Umut Altaş'ın yakalanması için uluslararası düzeyde çalışmalar devam ederken, Altaş'ın New York'ta görüntülerine ilk kez Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay ulaştı.

BAKAN GÜRLEK: UMUT ALTAŞ YAKINDA İADE EDİLECEK

Katıldığı bir televizyon programında Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Umut Altaş 'la iadesini istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz" dedi.