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Next Sosyal kişisel verilere dokunmadan zirveye ulaştı

TEKNOFEST gençleri tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, lansmanından sonraki ilk haftasında 250 bin kullanıcı tarafından indirilerek önemli bir başarıya imza attı. Veri güvenliğini öncelik haline getiren uygulama, App Store'da zirveye yerleşti.

HABER MERKEZİ26 Temmuz 2025 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Next Sosyal kişisel verilere dokunmadan zirveye ulaştı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da destek çağrısı yaptığı platform, metin, görsel, video ve anket içeriklerine odaklanan dinamik bir sosyal deneyim sunuyor. Uygulamayı asıl öne çıkaran özelliklerden biri de kullanıcı verilerinin kesinlikle toplanmaması.

Uygulamanın geliştiricisi 2N Medya A.Ş., Apple App Store'daki gizlilik politikasında "Veriler Toplanmaz" ibaresine yer vererek, rakiplerinin aksine hiçbir kişisel bilgi, konum, kimlik tanıtıcısı, kullanım geçmişi veya arama kaydı tutmadığını resmen beyan etti. Bu yaklaşım, kullanıcıların verilerini sistematik biçimde işleyen Instagram, X (eski Twitter), TikTok ve Threads gibi platformlara alternatif arayan kitleler için önemli bir tercih nedeni oldu.

KÜRESEL DEVLERE FARK ATTI

Next Sosyal'in indirme performansı, benzer sosyal medya uygulamalarının lansman dönemlerine kıyasla dikkat çekici bir üstünlük sağladı. 2010 yılında kullanıma açılan Instagram ilk haftasında 100 bin kullanıcı tarafından indirilmişti. Twitter'ın aynı dönem istatistiği 5 bin, Facebook'un 10 bin, Snapchat'in ise bin kullanıcı olmuştu.

1 MİLYONU AŞACAK MI?

Uygulama, reklam ve algoritmik yönlendirme içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sansürsüz, takip edilmeden içerik paylaşabiliyor. TEKNOFEST yetkilileri, uygulamanın düzenli güncellemelerle geliştirileceğini ve yakın zamanda yeni özelliklerin ekleneceğini duyurdu. Selçuk Bayraktar, Next Sosyal'i "Gerçek insanların etkileşimde olduğu sosyal deneyim" olarak tanımlarken, platformun kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

KİŞİSEL VERİLER GÜVENDE

Next Sosyal'in veri toplama politikası sadece bireysel mahremiyet açısından değil, ulusal dijital güvenlik açısından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yurt dışına aktarılan kullanıcı verileriyle ilgili artan endişeler göz önüne alındığında, yerli ve şeffaf altyapıya sahip bir platformun yükselişi hem kamuoyunda hem de uzman çevrelerde olumlu karşılanıyor.

  • next sosyal
  • teknofest
  • kişisel veriler
  • güvenlik

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