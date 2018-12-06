NG Residence, Yatırımcısına Yüzde 48 Prim Kazandırdı

Konut değerleme uzmanlarına göre, projenin önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 40 oranında prim yapması bekleniyor. Bölgenin en büyük kongre oteline sahip olan projeden daire sahibi olanların hemen kazanmaya başladığı NG Residence’ın kira gelirleri, 2 bin TL’den başlayıp 3 bin 500 TL’ye ulaşıyor.

26 katlı residence ve 5 yıldızlı otel kulesi ile 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşan ve yaşamın başladığı proje, tapularıyla birlikte aralık ayında teslim edilecek.

Seramik ve turizm sektöründe Türkiye’nin dünya markası NG Kütahya Seramik’in ilk konut projesi olan NG Residence, konumu ve donanımından aldığı güç sayesinde, yatırımcılarına kazandırdığı yüksek katma değerle dikkat çekiyor. Projeden bugün daire alanların, orta ve uzun vadede ciddi bir katma değer elde etmesi bekleniyor.

Merkezi konumu, mimari duruşu, kullanılan malzeme, işçilik kalitesi ve lokasyon avantajıyla bölgede diğer projelerden ayrışan bir yaklaşım sunuyor. Üst düzey donanımının getirdiği üstün gücüyle, lüksü ve konforu buluşturduğu daireleri ve her türlü sosyal imkâna ev sahipliği yapan yaklaşımıyla da yatırımcıların da radarında yer alıyor.