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Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 14:59 - Güncelleme:
Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi
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Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Niyazi Nefi Kara tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

  • Niyazi Nefi Kara
  • Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara
  • Manavgat Belediye Başkanı Kara

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