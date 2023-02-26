Niğde depremi sonrası dikkat çeken açıklama: 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi

Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi.



6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme işaret eden uzmanlar, 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme olduğunu söyledi.

Ancak bu değişimin batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişim olmadığını da belirtildi.



NİĞDE VE KONYA DEPREMİNDE AKSARAY'DA YOL VE ARAZİLER YARILDI

Merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan dün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem ile bugün merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremde Aksaray'da da şiddetli şekilde hissedildi. Ayrıca, Aksaray-Konya karayolunda ve Sultanhanı bölgesindeki arazilerde yarılmalar oluştu. Karayolu ve arazilerdeki yarılmalar depremin şiddetini gözler önüne sererken yarılmalar yer yer 2 metreye kadar indiği gözlemlendi.

