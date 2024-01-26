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Niğde-Nevşehir yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Niğde-Nevşehir yolunda feci bir kaza yaşandı. Buzlanma nedeniyle otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Niğde-Nevşehir yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza, Niğde-Nevşehir karayolu Yeşilgölcük kasabası mevkiinde meydana geldi. Bekir B. (37) idaresindeki 50 SD 134 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Habibe B.'nin (36) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Meryem Nur B. (14), Hafza B. (3), Zeynep B. (3) ve sürücü Bekir B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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