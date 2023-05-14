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Niğde seçim sonuçları 2023: Niğde Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

2023 Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Niğde seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlandı. 2023 seçimlerinde Niğde'den kaç milletvekili çıktı? Niğde seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanıyor.

14 Mayıs 2023 Pazar 23:08 - Güncelleme:
Niğde seçim sonuçları 2023: Niğde Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
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Niğde seçim sonuçları 2023, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılan partilerin Niğde'de ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Niğde'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte, 2023 Niğde seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Sonuçlar saat 18:30 itibari ile açıklanmaya başlandı.

Niğde 2023 seçim sonuçları ve Türkiye geneli Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları anbean star.com.tr'de...

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları açıklanmaya başlandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE OLUR?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci seçimde yeniden oylanacak.

Seçmenler, ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

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