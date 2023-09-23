Niğde'de 21 zehir taciri yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niğde'de İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen narkotik operasyonunda 23 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.
Yerlikaya, "Yakalanan zehir tacirlerinden 21'i tutuklandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza musallat olan zehir tacirlerine izin vermeyeceğiz, her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.
NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NCA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣3️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023
Niğde ilimizde düzenlenen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi.
23 zehir taciri yakalandı.
Yakalanan zehir tacirlerinden
��2️⃣1️⃣ 'i tutuklandı.... pic.twitter.com/DdV9H0rMK1