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Niğde'de 21 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde'de düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 21 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını bildirdi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Niğde'de 21 zehir taciri yakalandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niğde'de İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen narkotik operasyonunda 23 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Yakalanan zehir tacirlerinden 21'i tutuklandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza musallat olan zehir tacirlerine izin vermeyeceğiz, her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

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