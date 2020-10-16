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Niğde'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü

Niğde'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA16 Ekim 2020 Cuma 15:02 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:02
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Alınan bilgiye göre, Yeşilgölcük beldesi Tırhan köy yolunda minibüs ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki Elif Asya (9), Emre (26), Meryem (46) ve Hilal Rüzgar (22) ile Ayşe (25) ve Kadir Evrensel (26), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Rüzgar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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