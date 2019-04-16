Niğde'de alarm! 1300 kişi hastaneye başvurdu, Valilik inceleme başlattı

Konuyla ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, Pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri nedeniyle sağlık kurumlarına başvurularda bir artış olduğu gözlemlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir."