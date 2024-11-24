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Niğde'de bir çift cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu

Niğde'nin Bor ilçesinde, evli ve çocuklu bir erkek ile evli bir kadının cesetleri bulundu. Yapılan otopside cinayete kurban giden çiftin öldürülmelerine ilişkin detaylar kan dondurdu.

AA24 Kasım 2024 Pazar 20:46 - Güncelleme:
Niğde'de bir çift cinayete kurban gitti! Detaylar kan dondurdu
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Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Toplu Konut Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası R.Ö. (40) ile kız arkadaşı evli ve 4 çocuk annesi H.Y'nin (48) ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y'nin kocası, işlemlerinin ardından salıverildi.

DARBEDİLİP BOĞULMUŞ

Otopsi raporunda kadının önce darbedildiği ve boğulduğu, adamın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve H.Y, 22 Kasım'da Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta evde ölü bulunmuştu.

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