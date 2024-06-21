Niğde'de bir mahallede başlatılan karantina kısıtlaması kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 18 Haziran'da H.Ş'yi ısıran sahipsiz köpeğin ölmesi üzerine kuduz şüphesiyle ölen hayvandan alınan numunenin incelenmesi tamamlandı.

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü, yaptığı test sonucunu Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne göndererek, numunenin PCR testinin negatif sonuç verdiğini bildirdi.

Sonucun negatif çıkması üzerine tekrar toplanan Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, mahallede karantina kısıtlamasının kaldırılmasına ve Kemerhisar Belediyesince sahipsiz hayvanlar için gerekli tedbirlerin devam ettirilmesine karar verdi.

Ayrıca, kuduz şüpheli temasa maruz kalan vatandaşın kalan aşı uygulamaları da devam ettirilecek.

- Olay

H.Ş, 18 Haziran'da sahipsiz köpek tarafından ısırılmış ve olası kuduz şüphesi nedeniyle Bor Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Söz konusu köpeğin ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan ihbar sonrası, görevli veteriner hekim tarafından alınan numune, kuduz yönünden incelenmek üzere 19 Haziran'da Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiş, köpeğe ait kadavra veteriner hekim gözetiminde dezenfekte edilerek gömülmüştü.

Analizlerin tamamlanması ve raporlanmasına kadar geçecek süre zarfında olası kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla "Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele" yönetmeliği gereği Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak Cumhuriyet Mahallesi'ni "kuduz şüpheli bölge" ilan etmişti.

Komisyon, sahipsiz ya da başıboş hayvanların mahalleden toplanarak barınaklara nakledilmesine, ivedilikle aşılanmasına, mahallenin karantinaya alınmasına, tüm hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar vermişti.

Komisyon ayrıca, hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.