Niğde'de kaçak kazı yapanlara baskın: 2 gözaltı

IHA 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:42

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiftlik İlçesi Çardak Köyü Susandı mevkiinde bulunan alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun zamandır takibi yapılan şüpheli iki şahsı define bulmak amacı ile izinsiz olarak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Ekiplerin kaçak kazı yaptığı bölgede yaptığı inlemede 6 metre derinliğinde ve 5,5 metre genişliğinde bir alanın kazılmış olduğu tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.