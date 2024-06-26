D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki 01 PF 509 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 01 Y 2868 plakalı kamyon ve Ü.Ç'nin kullandığı 20 LJ 016 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile eşi Vesile (57) ve kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çelik, kazada yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirterek, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Pozantı istikametinden gelen otomobilin karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını aktaran Çelik, daha sonra kamyonun tırla çarpıştığını kaydetti.

Tır sürücüsü ile yanındaki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Çelik, kaza nedeniyle kapanan yolun yeniden trafiğe açıldığını sözlerine ekledi.