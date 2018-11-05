Niğde'de FETÖ'den aranan zanlı yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı. İ.Ş, ekiplerin çalışması sonucu Aşağı Kayabaşı Mahallesi Fertek Kavşağı'nda gözaltına alındı. Zanlı, Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.