  • Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesi! 27 öğrenci hastanelik oldu
Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesi! 27 öğrenci hastanelik oldu

Niğde'de bir ortaokuldaki 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 17:05 - Güncelleme:
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sakarya Ortaokulunda bazı öğrencilerin öğle arasında okul dışında tükettikleri yemekten sonra rahatsızlandıkları yönündeki ihbar üzerine okula sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Tedbir amacıyla 27 öğrencinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmakta olup, mevcut durumda yatış gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Gerekli gözlem ve kontrollerin tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin akşam saatlerine kadar taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

  • zehirlenme şüphesi
  • ortaokul öğrencileri
  • Niğde hastane

