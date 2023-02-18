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Niğde'de hasarlı evlerde hırsızlık: Zanlı suçüstü yakalandı

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğü için boşaltılan binalarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Niğde'de hasarlı evlerde hırsızlık: Zanlı suçüstü yakalandı
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Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gören binalarda yaşayanların tahliyesi sürerken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tahliye edilen binalarda güvenlik önlemleri aldı ve denetimlerini sıklaştırdı.

Son olarak, bir binada yaşanan hırsızlık olayında, ekipler giriş kapısı mühürlü olan binaya giren bir kişiyi fark etti. Şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, şahsın tutuklandığı ve hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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