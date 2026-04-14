  • Niğde'de kırmızı alarm! Kiledere beldesi karantinaya alındı
Niğde'de kırmızı alarm! Kiledere beldesi karantinaya alındı

Niğde'ye bağlı Kiledere Beldesi; büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı vakaları nedeniyle 40 gün süreyle karantina altına alındı.

IHA14 Nisan 2026 Salı 09:54
Alınan kararla birlikte hastalığın görüldüğü Kiledere beldesi ile 10 kilometrelik alanda hayvan hareketliliği tamamen durdurulurken, beldeye büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi. Kiledere Belediye Başkanı İsmail Tereci yaptığı açıklamada; kasabada büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görüldüğünü belirterek, karantina sürecinin başlatıldığını ifade etti. Tereci; hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede aşılama çalışmalarına başladığını vurgularken yetiştiricilerin hayvanlarına aşı yaptırmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Tereci, aşı yaptırmayanlara ise idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Bu alan içinde bulunan tüm hayvanlara şap aşısı uygulanacağı, ayrıca çiftlik ve ahırlarda dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
