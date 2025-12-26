İSTANBUL 9°C / 4°C
  Niğde'de korkunç olay: Yanmış ceset soruşturmasında bir tutuklama
Güncel

Niğde'de korkunç olay: Yanmış ceset soruşturmasında bir tutuklama

Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

26 Aralık 2025 Cuma 17:40
Niğde'de korkunç olay: Yanmış ceset soruşturmasında bir tutuklama
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kayardı Mahallesi Titreyen Çayırı mevkisindeki boş arazide bir kısmı yanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili şüpheli R.A'nın, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Merkeze bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayırı mevkisinde 24 Aralık'ta bir kişiyi yerde hareketsiz görenler durumu yetkililere bildirmiş, ekiplerce yapılan kontrolde yanarak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 55 yaşındaki A.A. olduğu tespit edilmişti.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen R.A. dün gözaltına alınmıştı.

