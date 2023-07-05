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Niğde'de küçük yaşta evlilik olayında yeni gelişme

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım isteyen 15 yaşındaki kız devlet korumasına alınırken, yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
Niğde'de küçük yaşta evlilik olayında yeni gelişme
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Altunhisar'a bağlı Keçikalesi'nde, zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım isteyen ve yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada gündem olan 15 yaşındaki A.Ö., yetkililerin devreye girmesi ile evlenmekten kurtulmuş, devlet korumasına alınmıştı. Jandarma ekipleri kız çocuğunun annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği teyze oğlu 21 yaşındaki A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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