Niğde'de organ bağışı hayat kurtardı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tedavi gören Davut Elçin (43) ve Erhan Yalçın'ın (36) beyin ölümü gerçekleşti.

Yaşamını yitiren Elçin ve Yalçın'ın karaciğer, kornea ve böbrekleri, ailelerinin onayıyla organ nakli bekleyen 10 hastaya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Kürşad Ramazan Zor, hayatını kaybeden Davut Elçin ve Erhan Yalçın'a rahmet diledi.

Zor, "Organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelere başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan organ nakli sorumlularımıza, yoğun bakım ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Unutulmamalıdır ki organ bağışı bir hayat armağanıdır." ifadelerini kullandı.