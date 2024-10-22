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  • Niğde'de otomobile silahlı saldırı! Vali Çelik paylaştı: Cezasız kalmayacak
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Niğde'de otomobile silahlı saldırı! Vali Çelik paylaştı: Cezasız kalmayacak

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde, seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Bir şüpheli, tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden araca binerek kaçtı. Niğde Valisi Cahit Çelik, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından 'Kamu düzeni ve huzurunu bozan hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır' dedi.

AA22 Ekim 2024 Salı 15:45 - Güncelleme:
Niğde'de otomobile silahlı saldırı! Vali Çelik paylaştı: Cezasız kalmayacak
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Alınan bilgiye göre, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 1 şüpheli, seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtıktan sonra araca binerek uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralananın olmadığı olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen İ.E, Y.E, H.C.B, M.H.B, T.D. ile A.S'yi suç aleti tabancayla Edikli beldesinde yakaladı.

Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlanan aracı inceledi.

Öte yandan Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsünü paylaşarak, "Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kamu düzeni ve huzurunu bozan hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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