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  • Niğde'de reklam panosuna çarpan araç takla attı: 2 yaralı
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Niğde'de reklam panosuna çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Niğde'nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, reklam panosuna çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan 2 kişi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 01:44 - Güncelleme:
Niğde'de reklam panosuna çarpan araç takla attı: 2 yaralı
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Niğde'de meydana gelen trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Süleyman Fethi Caddesi'nde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce bir reklam panosuna çarptı, ardından yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, cadde bir süre tek şeritten trafiğe açıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ REKLAM PANOSUNA ÇARPIP DEVRİLDİ

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.V. idaresindeki 05 LN 789 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı, ardından yan yattı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü M.V. ile araçta yolcu olarak bulunan B.E. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Süleyman Fethi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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