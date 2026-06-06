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Niğde'de sele kapılan bir kişi öldü

Niğde'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Niğde'de sele kapılan bir kişi öldü
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Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. Selin ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 19 HG 505 plakalı araca ulaşmaya çalışan Sabiha D. (41), Fatma T. (63) ve Yusufcan D. (11) sel sularına kapıldı. Ayrıca 34 DFD 145 plakalı araç içerisinde mahsur kalan Rıfat T., Semra T. (37) Fatma Nehir T. (9) ve Tuana T. (17) yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sel sularından çıkarılan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Sabiha D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

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