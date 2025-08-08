İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Niğde'de silahlı dehşet: 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuk yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

AA8 Ağustos 2025 Cuma 23:55 - Güncelleme:
Niğde'de silahlı dehşet: 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Niğde merkezde Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir oto galeriye gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla iş yerine ateş açtı.

Saldırıda iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu M.E.A. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 4 kişinin Niğde ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

