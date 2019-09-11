Alınan bilgiye göre, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yemek yapıldığı sırada tencereyle oynayan bir yaşındaki Nur Halef'in üzerine kaynar su döküldü.

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Nur, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.