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Niğde'deki arazi kavgasında vefat sayısı 4 oldu

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen arazi kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Gökhan Türk'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Niğde'deki arazi kavgasında vefat sayısı 4 oldu
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21 Haziran'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında ağır yaralanan Gökhan Türk, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüşmüş, Nevzat Türk (60) tabancası ile yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk'e (18) ateş ederek intihar etmişti. Nevzat Türk olay yerinde, Semiha Türk ile kızı Gizem Nazife Türk ise kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Tedavi altında olan Gökhan Türk'ün hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nurgül Türk (18) ve Berat Türk 'ün ise (13) hastanedeki tedavileri sürüyor.

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