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Nihat Genç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ4 Temmuz 2025 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Nihat Genç hayatını kaybetti
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Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Gazeteci-yazar Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'un Faroz ilçesinde doğdu. Ailesi Maçkalı olan Genç, İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okudu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydolan Genç, bazı olayla nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'na geçen Genç, 1983 yılında buradan mezun oldu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde mesleğine başlayan Genç, daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Lise ve üniversite zamanlarında ülkücü siyasi görüşe sahip olduğunu belirten Genç, daha sonra sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı çizgiye yöneldi.

Gazete ve dergilerde teknik eleman olarak basın hayatına başlayan Genç, Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Akşam gazetesinde köşe yazıları yazan Genç, 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı.

Serdar Akinan ile birlikte, 2008 yılının Eylül ayına kadar Sky Türk televizyon kanalında 'Ne Var Ne Yok' adlı programı sunan Nihat Genç, Akşam gazetesiyle aynı medya grubunda yer alması nedeniyle bu programdan ayrılmak durumunda kaldı.

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