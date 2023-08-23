İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2388
  • EURO
    29,5719
  • ALTIN
    1661.27
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nihat Hatipoğlu: Ambulansla gittiğim hastanede aklıma sadece 'Muhammed' ismi geldi
Güncel

Nihat Hatipoğlu: Ambulansla gittiğim hastanede aklıma sadece 'Muhammed' ismi geldi

Sümela Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde 'Dosta Doğru' söyleşi programı ile Trabzonlularla bir araya gelen İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığını belirterek, 'Ambulansla gittiğim hastanede ne hanımımın ne de çocuklarımın ismi aklıma gelmedi, sadece 'Muhammed' ismi geldi. Sizlerin de hayatında ve gönlünüzde hep Allah ve Muhammed olsun. Allah hepinize tüm hastalarımıza şifalar versin. Tedavimin ardından sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum.' diye konuştu.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
Nihat Hatipoğlu: Ambulansla gittiğim hastanede aklıma sadece 'Muhammed' ismi geldi
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Ayasofya Camisi dış avlusundaki platformda konuşan Hatipoğlu, bakanlık tarafından organize edilen programda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığını belirterek, "Ambulansla gittiğim hastanede ne hanımımın ne de çocuklarımın ismi aklıma gelmedi, sadece 'Muhammed' ismi geldi. Sizlerin de hayatında ve gönlünüzde hep Allah ve Muhammed olsun. Allah hepinize tüm hastalarımıza şifalar versin. Tedavimin ardından sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Yaşamı boyunca hayatını dini anlatmaya ve yaşamaya adadığını dile getiren Hatipoğlu, "Bütün tarih boyunca insanlara rol model olan Peygamber Efendimizin arkasından gittim. Allah bizi onun yolundan ayırmasın çünkü bir millet dinini, imanını, tarihini ve şuurunu yitirdiği zaman hiçbir şeyi kalmaz. Biz tarih boyunca Müslüman Türk milleti olarak buna hiç müsaade etmedik, elimizden geldiği kadarınca doğrunun yanında olduk." dedi.

Hatipoğlu, katılımcılara Allah'ı sevmeleri ve sevdirmeye çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler verdi.

Gençleri vücutlarına dövme yaptırmamaları konusunda uyaran Hatipoğlu, "Eğer Kur'an ve sünnet haram dememişse biz haram diyemeyiz ama Peygamber Efendimiz dövmeyi yasaklıyor ancak abdestle ilgisi yok. Gençlerin kalplerini kurcalayarak ve onları kazanmak lazım." dedi.

Söyleşi de sanatçılar Muhammed Ahmet Fescioğlu ve Fırat Türkmen ilahiler seslendirdi.

Türkmen ile Trabzon'un kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Fescioğlu, "Erzurumluyuz ancak 8 seneden fazla Sürmene'de kaldık. Orada hacı arkadaşlarımız var. Yabancı değiliz ancak ilk defa Trabzon'a konser için geldik. Bakanlığa programı düzenlediği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım ile kamu kurum müdürleri de katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.