Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi

25 Ağustos 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:21

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama Hatipoğlu'nun asistanı tarafından yapıldı.

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi.

Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenildi.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ASİSTANI AÇIKLAMA YAPTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.