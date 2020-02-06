06.02.2020 11:27 - Güncelleme: 06.02.2020 11:27

Nihat Özdemir kimdir, nerelidir? Nihat Özdemir istifa etti mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı. Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski 2. başkanı ve basın sözcülüğü görevini yaptı. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir.

NİHAT ÖZDEMİR İSTİFA ETTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

Gündemi değerlendirmek ve eleştirileri yanıtlamak için buradayız. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum.

Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerine A Milli Takım'ımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim. Liglerimizde 2. yarı yeni başladı, inanılmaz bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini burada tamamladı. 1967 senesinde Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Sonrasında arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi'ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding'in temellerini attı.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 senesinde LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK'ın faaliyet alanını yalnızca inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.

Nihat Özdemir, 90'lı senelerde Ankara sanayi odası meclis başkanlığı vazifesinde bulundu. 1995-1996 seneleri arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 senesinden itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

Limak Şirketler Grubu; 1995 senesinde turizm, 1997 senesinde enerji, 2000 senesinde çimento sektörlerine girdi. 2008 senesinde havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı sene Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri'ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi. Enerji üretiminin yanına 2010 senesinde enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 senesinde devir aldığı İskenderun Limanı'yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Halen LİMAK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir isminde oğlu ve Ebru Özdemir isminde bir kızı vardır.