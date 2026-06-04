Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da! Başkan Erdoğan: Türkiye Afrika'nın kara gün dostu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini takdirle takip ediyoruz. Askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübemizi paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.

500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor.

Biz Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Daima Türkiye Cumhuriyeti'nin ve aydınlanmış vizyonunuz ve iradesiyle sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aldık. Türk hava savunma araçları, Türk cihazları ile birlikte bu terör ortamında istikrara kavuşmamızı sağladınız.