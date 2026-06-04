İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9718
  • EURO
    53,6469
  • ALTIN
    6654.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da! Başkan Erdoğan: Türkiye Afrika'nın kara gün dostu
Güncel

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da! Başkan Erdoğan: Türkiye Afrika'nın kara gün dostu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasının önemine vurgu yaparken, 'Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Ankara'da! Başkan Erdoğan: Türkiye Afrika'nın kara gün dostu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini takdirle takip ediyoruz. Askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübemizi paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.

500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor.

Biz Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Daima Türkiye Cumhuriyeti'nin ve aydınlanmış vizyonunuz ve iradesiyle sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aldık. Türk hava savunma araçları, Türk cihazları ile birlikte bu terör ortamında istikrara kavuşmamızı sağladınız.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.