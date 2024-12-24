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Nijer'deki kuraklık krizine Türkiye çözümü: Modern altyapıyla tarımsal üretim hamlesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Nijer'in Agadez bölgesindeki Eladep köyünde, modern alyapıyı oluşturdu. Türkiye, Nijer'de tarımsal üretim ve deneme merkezi kurarak bölge halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

AA24 Aralık 2024 Salı 00:07 - Güncelleme:
Nijer'deki kuraklık krizine Türkiye çözümü: Modern altyapıyla tarımsal üretim hamlesi
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TİKA, kuraklık, küresel ısınma ve düzensiz göç hareketlerinden etkilenen Agadez bölgesindeki Eladep köyünde, 2 hektarlık alanda tarımsal üretim ve deneme merkezi kurdu.

TÜRKİYE'DEN NİJER'E TARIMSAL ÜRETİM PROJESİ

Çiftçilerin sadece yağmur sezonuna bağlı kalmadan yılın 12 ayında üretim yapmalarını sağlayacak merkez, bahçe, su kuyusu, su deposu, güneş enerji sistemleri, malzeme deposu, sulama sistemleri kurulumunun yanı sıra, tohum, gübre, ilaç, sulama kapları, kürek, tırmık ve tamamlayıcı diğer tarım ekipmanlarıyla donatıldı.

Agadez Belediyesi ve Agadez Sultanlığının destekleriyle hayata geçirilen projenin açılış ve teslim töreni, Agadez Sultanı Temsilcisi Albakari Illa Garo, Agadez Gençlik Konseyi Başkanı Ibrahim Idrassi, Eladep Köy Şefi Ghali Elingui, TİKA yetkilileri ve bölge çiftçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarımsal üretim ve deneme merkezi kurulumu ile bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, gençlerin üretime yönlendirilmesi ve suya erişim sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

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