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Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi hakkında yeni açıklama

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan: '(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir'

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:27
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Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur"

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı"

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşı) THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderilecek"

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