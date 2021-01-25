Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi hakkında yeni açıklama

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur"
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı"
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: "(Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşı) THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderilecek"