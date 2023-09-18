Nijerya'da kolera salgını alarmı

Ogun Eyaleti Valiliği Sağlık Özel Danışmanı Tomi Coker, eyalet hükümetinin İjebu bölgesinde 4 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından eyalet genelinde alarm verildiğini açıkladı.



Bölgede, çok sayıda kişinin hastanelik olduğunu aktaran Coker, yağış dönemlerinde halkın tükettiklerinin temizliğine dikkat etmelerini istedi.

Coker, hükümetin salgına karşı önlemler aldığını ve bölgede özel sağlık ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.