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Nikahları lösemi tedavisi gördüğü hastanede kıyıldı

Lösemi hastası Yavuz Uygur, tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Nilgün Savaş ile dünyaevine girdi.

AA03 Nisan 2020 Cuma 17:16 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 17:16
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl temmuz ayında lösemi teşhisiyle tedavi gören ve yapılan ilik nakil sonrası 27 Şubat'tan beri yatarak tedavisine devam edilen 41 yaşındaki Yavuz Uygur, haftaya yapılacak yeni ilik nakline hazırlanıyor.

Nişanlısı Nilgün Savaş ile eylülde evlenmeyi planlayan Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlilik planlarını öne alarak. tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi.

Nikahı kıyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çifte mutluluklar diledi.

11 yaşındaki Berra umreye gitmek için biriktirdiği parayı dayanışma için bağışladı

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