Nilüfer Belediyesi'nden LGBT için özel merkez

Seçimlere az bir zaman kala bazı partiler, oy almayı hedefledikleri gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti. İyi Parti'nin yanı sıra LGBT'ye her fırsatta desteğini belirten CHP de, bu yönde bir adım attı.

İLK DAYANIŞMA MERKEZİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bir tarafta aile kavramının korunması için uğraşılırken diğer yanda CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu. 'Eşitlik Birimi' adı altında kurulan merkezle ilgili belediyenin sitesinden yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

ÇOCUKLAR İÇİN 'CİNSİYET BEYANI' SEÇENEĞİ

Daha önce mahalle meclislerine beşte bir eşcinsel kotası getiren Nilüfer Belediyesi 15 yaşındaki çocuklara Toplumsal Cinsiyet Atölyesi başlattı. Başvuru formunda; "kullanılmasını istediğin ismin" ve kız ya da erkek yerine "cinsiyet beyanın" seçeneği yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN LGBT VAADLERİ

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip 'LGBT' demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıklamıştı.

'SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ'

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında, "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.