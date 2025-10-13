İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Nilüfer'e yolsuzluk ve rüşvet operasyonu... CHP'li Erdem adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi, 3 gündür süren gözaltının ardından ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

13 Ekim 2025 Pazartesi 12:22
Nilüfer'e yolsuzluk ve rüşvet operasyonu... CHP'li Erdem adliyeye sevk edildi
CHP'li eski belediye başkanı ve 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da rüşvet operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi, 3 gündür süren gözaltının ardından ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçlarıyla ilgili yürütülüyor. 10 Ekim 2025 tarihinde Bursa merkezli olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon çerçevesinde, şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama işlemleri gerçekleştirildi. Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

