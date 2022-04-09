İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2022 Cumartesi / 8 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
Güncel

Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber

İstanbul Pendik'te boş arazide terk edilmiş bulunan 'Nisa Mihriban' bebeğin kritik durumunun devam ettiği ancak ağrılı uyarana tepki göstererek biraz ilerleme kaydetmesinin umut verici olduğu bildirildi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:46
ABONE OL

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğindeki takip ve tedavisinin mekanik ventilatöre bağlı olarak devam ettiği aktarıldı.

Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebeğin dün ağrılı uyarana deserebre yanıt verdiği belirtilen açıklamada, "Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlığına kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nisa bebekten sevindirici haber olduğunu, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini ifade etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.