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Nisan ayında kar sürprizi! 25 ile sarı kodlu uyarı

Nisan ayıyla birlikte kış Türkiye'ye geri döndü. Ankara yoğun kar yağışıyla beyaza büründü, okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 25 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Nisan ayında kar sürprizi! 25 ile sarı kodlu uyarı
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İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de beklenen karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 25 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Hava sıcaklığı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen Amasya, Ordu, Samsun, Tokat, kar yağışı ile birlikte fırtına beklenen Ankara, Bolu, Karabük, karla karışık yağmur ve fırtına beklenen Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce, fırtına beklenen Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ile karla karışık yağmur beklenen Sakarya için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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