Nisan ayında Van'da kar sürprizi

Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Yoğun kar yağışından dolayı 1 Nisan'da yaz lastiği uygulamasına geçen sürücüler Kurbaş Geçidi'nde zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu açık tutmak için çalışma yürüttü.