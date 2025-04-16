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Nisan ayında Van'da kar sürprizi

Van'da dünden beri belli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
Nisan ayında Van'da kar sürprizi
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Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Yoğun kar yağışından dolayı 1 Nisan'da yaz lastiği uygulamasına geçen sürücüler Kurbaş Geçidi'nde zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu açık tutmak için çalışma yürüttü.

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