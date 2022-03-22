22 Mart 2022 Salı 10:57 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 10:57

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından her gün takip ediliyor. İstanbul'da önceki yıllara göre çok fazla kar yağışının görülmesi sonrası baharı özleyen vatandaşlara Meteoroloji'den İstanbul için şaşırtan yeni kar uyarısı geldi. Peki Nisan'da kar mı yağacak? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul 15 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sitesinde güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sabah 06.00 itibariyle de kent genelinde yeniden karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar sabah saatlerinde ise karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son inceleme ve değerlendirmelere göre İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı bugünkü güneşli havanın ardından yarın kısa süreliğine de olsa yeniden etkisini gösterecek.

Kent genelinde kuvvetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde başlaması beklenen karla karışık yağmur ve hafif geçişli kar yağışının yine sabahın erken saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da sonrasında ise hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise bu hafta da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

NİSAN'DA KAR MI YAĞACAK?

Meteoroloji'den yeni bir kar yağışı uyarısı geldi. Buna göre Nisan ayında da kar yağışı sürprizi bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi. "Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli, "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

Sürmeli, beklenen kar yağışının 2 gün aralıklarla ve yağmurla karışık olarak devam edeceğini, bu yağış sonrası kar örtüsünün olmayacağını ifade etti.