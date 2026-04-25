İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Nisanda kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı

Kars'ta nisanda etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı, araçlar yolda kaldı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı, bazıları ise makas attı.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği bölgede bazı araçlar yolda kaldı, bazıları da yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kars-Göle kara yolunda ise araçlar kara saplandı. Yoğun tipinin olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.