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Nişandan dönenlerin bulunduğu midibüs devrildi: 8 yaralı

ISPARTA´da nişandan dönen ailenin bulunduğu midibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza gece yarısı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında meydana geldi. Antalya´nın Manavgat ilçesine nişan töreni için giden ailenin kiraladığı İbrahim Göktepe yönetimindeki 03 AAF 578 plakalı midibüs, Afyonkarahisar´a dönüş yolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında devrildi. Yan yatan midibüs, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.
 
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 27 kişinin bulunduğu midibüstekiler çevredekiler ve gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma, İsmail, Havva ve Abdullah Büyükçelen, Sabire ve Yaşar Çaylı ile Emine Demir ve Fadime Fişne ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi´ne götürülerek, tedaviye alındı.
 
`ÖNÜMÜZE BEYAZ BİR ARAÇ ÇIKTI´
 
Kazayı yara almadan atlatan şoför İbrahim Göktepe, kavşağa geldiğinde aniden beyaz renkli bir otomobilin önüne çıktığını belirterek, "Çarpmamak için frene bastım. Yolun yağış nedeniyle ıslak olması sonucu araç kaymaya başladı. Toparlamaya uğraştım ancak mümkün olmadı. Kaldırım kenarına sağ teker vurunca yan yattık." dedi. 
 
Kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin bulunması için emniyet ekipleri araştırma başlattı.

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